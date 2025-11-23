Баскетболистите на „Велбъжд“ продължават без победа в Западната „Б“ група

Баскетболистите на „Велбъжд 2002“ загубиха от „Енигма Фойерверк“ (Сф) със 71:75 (27:14, 46:32, 58:57) в столичната зала „Триадица“ и продължават без победа в Западната „Б“ група. Символичните домакини изиграха добра първа четвъртина и се откъснаха с 13 точки. Последва равностойна част и на голямата почивка кюстендилци се оттеглиха с психологическо предимство и всички основания най-после да прекъснат негативната серия.

Л. Димитров (вдясно), Пав. Стоименов (вляво) и Б. Иванов са заградили А. Зикас



Преднината им обаче се стопи до края и пораженията на тима вече са 7 поредни във третия ешелон. Над всички за „Велбъжд“ бе 18-годишният Любомир Димитров, който завърши с дабъл-дабъл от 18 борби и 11 пункта. С дабъл-дабъл за софиянци се отличи опитният Ангел Ташков (33 г.), записал 14 б. и 12 т. Решително за обрата бе включването на бившия баскетболист на „Академик Благоевград“ Тодор Захариев. Само за 13:37 минути той наниза 11 т., овладя 6 отскочили топки и даде 5 асистенции. Кюстендилци са предпоследни със 7 т., а „Енигма Фойерверк“ заема 7-ма позиция с 9 т. В сряда избраниците на треньора Боян Велинов гостуват на е 5-ия в класирането „Микс“ (Сф).

Опитът на Т. Захариев помогна много на софиянци



“ВЕЛБЪЖД 2002“: Златков-16, Пет. Стоименов-11, Пав. Стоименов-16, Л. Димитров-11, Славов-11 (Губер-4, Б. Иванов-2, Стоянов)

“ЕНИГМА ФОЙЕРВЕРК“: Керемедчиев-14, Милушев-11, Ташков-12, Зикас-13, В. Димитров-3 (Орешаров-11, Т. Захариев-11)

ИВАН ДИМИТРОВ