Баскетболистите на „Велбъжд“ с първа победа в Западната „Б“ група

Баскетболистите на „Велбъжд 2002“ надиграха „Атлетико Витоша“ (Сф) с 62:42 (20:11, 43:20, 56:29) и спечелиха първата си победа от началото на сезона в Западната „Б“ група. Мачът в столичната зала „Триадица“ протече изцяло под диктовката на символичните домакини. Избраниците на наставника Боян Велинов натрупаха комфортен аванс от 43:20 до почивката и на практика предрешиха крайния изход от двубоя. Над всички бе Павел Стоименов, който завърши с дабъл-дабъл от 19 точки и 11 борби. С идентично постижение е и опитният Бойко Иванов – 10 т. и 11 б. Успехът помогна на кюстендилци да напуснат последното място, а и да изпреварят „Атлетико В“. Двата тима имат по 13 т., но софиянци са с по-лоши допълнителни показатели. В следващия 14-ти кръг кюстендилци гостуват на осмия в подреждането „Мадгрийкс“ (Сф) в сряда в същата зала.

Б. Иванов (№32) помогна с опита си на младия кюстендилски тим Пав. Стоименов е полетял над защитата на софиянци

“ВЕЛБЪЖД“: Милушев, Пет. Стоименов-10, Пав. Стоименов-19, Любенов, Е. Стоянов-12 (Пангев, Губер-4, Б. Иванов-10, Славов-2, Данаилов-5, Д. Стоянов)

„АТЛЕТИКО ВИТОША“: Пасков-10, Станчев-5, Михайлов-12, Николов, Василев-2 (Зангов-5, Стойнев-6, Йоцев, Джиновски-2)

ИВАН ДИМИТРОВ