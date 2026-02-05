Баскетболистите на Сандански се сринаха в края срещу челник

Баскетболистите на „Национал“ (Сандански) изиграха един от най-силните си мачове за сезона, но отстъпиха на четвъртия в Западната „Б“ група „Микс“ (Сф) с 58:70 (8:19, 26:33, 48:48) в столичната зала „Триадица“. Двубоят от 15-ия кръг вървеше равностойно до края на третата четвърт и избраниците на наставника Илия Борисов имаха отлична възможност да стигнат до третата си победа в кампанията. Те обаче се сринаха в заключителната част и прибавиха към скромния си актив само 1 точка. Станислав Миланов бе над всички в двубоя и завърши с дабъл-дабъл от 20 т. и 12 борби. Той получи подкрепа от Боян Боянов (6 т., 12 б.) в битката под кошовете, но безобразната далечна стрелба на тима – едва 5 тройки от 37 опита, наклони везните в полза на домакините. В неделя „Национал“ играе срещу „Шоутайм“ (Вн) в Сливен в мач от първия кръг на турнира за купата на ББЛ, а в сряда играе с „Велбъжд 2002“ в София в третия ешелон.

Усилията на Ст. Миланов и Б. Боянов не бяха достатъчни срещу четвъртия в Западната „Б“ група

„МИКС“: Михайлов-7, Митев-14, Цветанов-7, Варзоев-17, Недков-11 (Неделчев-8, Гатев, Илиев-4, Василев-2).

„НАЦИОНАЛ“: Миланов-20, Боянов-6, Пеков-2, Евг. Илиев-11, Ненов-4 (Монев-3, Ангелов-5, Русинов-3, Алсокар-4).

ИВАН ДИМИТРОВ