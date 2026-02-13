Баскетболният дубъл на дупничани отнесе последния в Западната „Б“ група

Вторият тим на „Политехника“ победи последния в класирането „Атлетико Витоша“ (Сф) със 78:50 (18:10, 42:22, 55:36) като гост и погледна към челото на Западната „Б“ група. Баскетболистите на наставника Александър Драгичевич, който преди няколко сезона беше директор на школата на благоевградския „Евробаскет“, наложиха волята си още до почивката и на практика останалите 20 минути до края мачът от 16-ия кръг на третия се доиграваше. Най-резултатен от дубъла на дупничани бе Стоян Ангелов, който наниза 25 точки, към които прибави 6 борби и 2 асистенции. С 13 овладени топки, 10 от които в нападение, се открои Методи Мертакчийски. За софиянци близо до дабъл-дабъл бе Боян Боянов (11 т., 8 б.). „Политехника“ заема шесто място в класирането с 22 т., но и с мач по-малко от петия „Микс“ (Сф). „Атлетико В“ остава на опашката с 16 т. Следващото изпитание на отбора от Дупница е във вторник с „Мадгрийкс“ (Сф) от 21.30 ч. в зала „Триадица“ (Сф).

Ст. Ангелов (вдясно) и Я. Цеков притискат М. Стойнев

Ив. Соколов дриблира покрай Н. Михайлов

Ал. Драгичевич остана доволен от старанието на лилавите

Дуп­ни­ча­ни се поз­драв­яват, след ка­то си свър­ши­ха ра­бо­та­та в за­ла „Триа­ди­ца“



„АТЛЕТИКО ВИТОША“: Пасков-14, Боянов-11, Йоцев-8, Михайлов-8, Джиновски (Зангов, Стойнев-9, Костов, Николов, Василев)=

„ПОЛИТЕХНИКА Б“: Богданов-15, Павлов-6, Симеонов-11, Ангелов-25, Мертакчийски-8 (Маринков-8, Кирилов, Л. Стоянов, Соколов-5, Цеков, Станоев).

ИВАН ДИМИТРОВ