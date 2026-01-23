Баскетболният тим на Сандански падна от челник в братски сблъсък

Баскетболистите на „Национал“ (Сандански) допуснаха очаквано поражение от челника „Титан Пропъртис“ (Сф) със 72:95 (18:21, 36:44, 55:70) в мач от 13-ия кръг на Западната „Б“ група, който се проведе в столичната зала „Триадица“. Софиянци, чийто наставник е бившият състезател на „Академик Благоевград“ Георги Бързаков, контролираха сблъсъка от самото начало и методично трупаха аванс. Избраниците на Илия Борисов опитваха да се държат близо в резултата, ала не им достигна класа, за да избегнат загубата. Любопитен факт е, че един срещу друг се изправиха двама братя – пловдивчаните Кристиян и Борислав Русинови. 25-годишният Б. Русинов влезе от пейката за гостите и за 17 минути на паркета се отчете с 10 точки, 2 борби и 1 отнета топка. По-малкият с 4 г. Кр. Русинов започна в стартовата петица на титаните и за 22 мин. вкара 11 т., овладя 7 б., направи 3 асистенции и пресече 5 паса на противника. „Национал“ е девети в подреждането с 13 т., колкото имат и последните 2 отбора, а „Титан Пропъртис“ изостава само на 1 пункт от лидера “Фаб файв“ (Сф), който е с 23 т. Трети е дубълът на ЦСКА с 20 т., следван от втория тим на дупнишкия „Политехника“ (19 т.).

Най-резултатният от санданчани Ст. Миланов заобикаля заслона на 100-килограмовия Д. Абрашев

Бившият играч на „Академик Благоевград“ Д. Христов отиграва топката, заобиколен от трима опоненти



“ТИТАН ПРОПЪРТИС“: Г. Николов-7, Д. Христов-18, Ал. Димитров-8, Кр. Русинов-11, Кирилов-21 (Абрашев, М. Миланов-8, Вл. Георгиев-2,

„НАЦИОНАЛ“: Ст. Миланов-13, Боянов-6, Монев-7, Пеков-6, Донев-6 (Б. Русинов-10, Вълковски-5, Ненов-8)

ИВАН ДИМИТРОВ