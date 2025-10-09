Бас китаристът на KISS катастрофира в Калифорния

Бас китаристът на американската рок група KISS Джийн Симънс е катастрофирал в Малибу, щата Калифорния. Това съобщи в сряда местният филиал на телевизия NBC News.

76-годишният музикант е загубил съзнание зад волана на автомобила си във вторник и се е блъснал в друга паркирана кола. Симънс е бил хоспитализиран, но след медицински преглед е бил изписан, за да се възстановява у дома.

Музикантът е заявил пред телевизията, че се чувства добре.

Групата KISS е основана през 1973 година в Ню Йорк. Музикантите са известни със своите ярки сценични образи, включително грима, както и с ефектните си концертни шоута. През своята 46-годишна история групата е продала над 100 милиона копия от албумите си. Сред най-популярните песни на състава са I Was Made for Lovin’ You, Strutter и Black Diamond. На 2 декември 2023 година групата завърши своето прощално турне с концерт в Ню Йорк.