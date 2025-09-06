Бачево празнува днес – една мечта, която се превръща в реалност

Най-цветният празник на Бачево започна днес. За трета поредна година стадионът и селото се оживяват от много и красиви събития: от спортни състезания до творчески срещи, от концерти – до огромно общо хоро на участници и изпълнители.

За поредна година организаторите и вдъхновителите на празника се обединяват от идеята да изградят нов празник, смислен и дълбок – с преклонение пред предците, природата и традициите, но и да покажат съвременните постижения и хората, с които Бачево се гордее.

Неслучайно „Бачево празнува“ представя бачевецът с европейското злато в канадската борба Иво Рашев, който е официален гост на събитията.

„Няма как да не отделим специално внимание на Човекът-диригент, Танцьорът и хореограф, вдъхновителят и архитекта на „Рилска самодива“ – Ивайло Стоянчев. Респект за огъня и страстта, с която правиш всичко, Иво“ – пишат красивите „мотори“ на „Бачево празнува“ – женска певческа група „Рилска самодива“.

„Когато говорим за „Бачево празнува“, ние от „Рилска самодива“ виждаме много повече от сцена и програма – виждаме сплотеност. Това е моментът, в който цялото село се събира като едно семейство. Млади и стари, жители и гости, всички дишат в един ритъм. Нищо не би било възможно без това обединение. Ние често казваме, че „Бачево празнува“ е нашият общ урок по учене и израстване – всяка година става по-сложна, но и по-смислена. Гледаме и напред.“

„За този празник тупти сърцето ми, играе душата ми.“ – споделя атрактивната Ива Накова.

„Бачево празнува“ 2025 започна.

Потопете се в красотата на традициите, песните, танците, спорта, вкусната храна и гостоприемството на будно Бачево!

Очаква ви кулинарна изложба „Вкусът на традицията“ с автентични местни специалитети като цифула, траен, мечкань, курбан с булгур, бръкадань и още много други.

Националното хайдушко движение ще представи оръжия и разкази за знайни и незнайни борци за свобода.

Музикалната сцена ще оживее с рецитал на обичаните Никола Тодоров и Кинче Вълчева, и формация „Михайлов“.

Специални гости на празника ще бъдат Светослав Дяков, който ще сподели своята „формула на успеха“, и д-р Анелия Овнарска-Милушева, която ще говори за традициите и ще бъде водеща на събитието.

