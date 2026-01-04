Бащата на Сияна: Ако се наложи, ще вляза в калта на политиката

Бащата на загиналата при тежка катастрофа 12-годишна Сияна – Николай Попов, направи ключова крачка към обществено-политическата сцена днес. В емоционално обръщение той обяви създаването на „реално и независимо“ гражданско движение, което да упражнява натиск върху властта. Попов не изключи и възможността за прерастване в партия, заявявайки, че „ако се наложи – някой трябва да влезе в калта“, предава dunavmost.com.

Изказването му идва само дни след като френското издание „Курие де Балкан“ го определи за „Личност на годината“ за България заради битката му срещу войната по пътищата.

От „не съм месия“ до „гражданско движение“

В своята позиция Попов категорично отхвърля ролята на „спасител“ или „месия“, подчертавайки, че обществото твърде дълго е абдикирало от отговорност.

„Партия не се прави. Партия се гради. Отдолу нагоре. От хора, които са готови да застанат с лицата си, с имената си и с времето си – не само с коментари и очаквания,“ написа Попов в личния си профил в социалните мрежи.

Той уточнява, че целта на новата структура е да държи властта „за гърлото“ чрез постоянен контрол и натиск. Въпреки декларираното нежелание за политическа кариера, тонът на обръщението съдържа ясна политическа заявка.

„Политиката е кал. Зная го. И ако се наложи – някой трябва да влезе вътре. В калта. Но това няма да стане, защото „така съм решил“. Ако ще има партия, тя няма да бъде моя. Тя ще бъде ваша,“ допълва почерненият баща.

Мълчанието на институциите

Основен мотив за активизацията на Николай Попов е пълната липса на реакция от страна на парламентарните партии по ключови въпроси. Той разкрива, че е изпратил писмо с искане за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и реална съдебна реформа, но резултатът е нулев.

„Все още никой не е отговорил на писмото до парламентарните партии… Никой!“, алармира Попов.

Според него участието в политиката дава по-широко поле за действие, тъй като „с граждански натиск много трудно се случват нещата“ и „буквално трябва да се молим“.

Кой е Николай Попов?

Името на Николай Попов стана символ на гражданското недоволство след трагичната смърт на дъщеря му Сияна на пътя край плевенското село Телиш на 31 март 2025 година. Детето загина при сблъсък с тежкотоварен камион, което предизвика вълна от протести в цялата страна и искания за спешни законодателни промени и обезопасяване на пътната мрежа.

В последната година Попов проведе серия от срещи с министри и институции, но очевидно липсата на конкретни резултати го тласка към директно политическо участие, макар и под формата на граждански натиск.