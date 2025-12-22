Баща и син Ненови отвяха конкуренцията на благотворителния адвокатски турнир по белот

Баща и син Пенко и Божидар Ненови грабнаха златото на традиционния благотворителен турнир по белот, организиран от Адвокатска колегия – Благоевград. Втори остана благоевградско-санданският тандем Рангел Бараков-Георги Цветанов, а трето място зае творческият дует адв. Вакареев -адв. Русев. Организаторите деликатно не съобщиха имената на участниците в последния, четвърти отбор.
Според категоричното мнение на белотаджиите Ненови победили само благодарение на невероятния късмет, който им се падал при раздаването на картите. Шампионите имат съвсем друго мнение – идело реч за майсторлък.
Събраната парична сума от турнира в размер на 800 лв. ще бъде дарена благотворително, но поради разгорещените дебати на тема кой е по-добър в белота до вчера още не бе решено на кого точно ще бъде предоставена сумата – дали на болно дете, или за друга кауза.
ВАНЯ СИМЕОНОВА