Баща и син Ненови отвяха конкуренцията на благотворителния адвокатски турнир по белот

Баща и син Пенко и Божидар Ненови грабнаха златото на традиционния благотворителен турнир по белот, организиран от Адвокатска колегия – Благоевград. Втори остана благоевградско-санданският тандем Рангел Бараков-Георги Цветанов, а трето място зае творческият дует адв. Вакареев -адв. Русев. Организаторите деликатно не съобщиха имената на участниците в последния, четвърти отбор.

П. Ненов Б. Ненков

Г. Цветанов Р. Бараков



Според категоричното мнение на белотаджиите Ненови победили само благодарение на невероятния късмет, който им се падал при раздаването на картите. Шампионите имат съвсем друго мнение – идело реч за майсторлък.

Събраната парична сума от турнира в размер на 800 лв. ще бъде дарена благотворително, но поради разгорещените дебати на тема кой е по-добър в белота до вчера още не бе решено на кого точно ще бъде предоставена сумата – дали на болно дете, или за друга кауза.

ВАНЯ СИМЕОНОВА