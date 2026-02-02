Баща и син от Сандански с награди на церемонията за излъчване на отличниците в родното съдийство

Баща и син от Сандански бяха почетени на церемонията по ежегодното награждаване на най-изявените футболни съдии за 2025 г. Привилегията да застанат един до друг на подиума заслужиха Максим Иванов и Мирослав Максимов. Администраторът на „Вихрен“ получи плакет „За дългогодишен принос към българското футболно съдийство и по случай 70-годишнината му“. Наследникът му пък за поредна година попадна сред призьорите, но този път спечели номинацията в сегмента „Най-добър асистент-съдия“. „Беше изключителна чест за мен да присъствам на церемонията, на която двама от фамилията ни бяха наградени. Видях се със стари колеги от гилдията, бях особено горд с констатацията им, че ученикът е надминал своя добър учител”, сподели М. Иванов.

Баща и син с наградите

Отличниците сред реферите през 2025 г.

Радослав Гидженов свали от трона Георги Кабаков в категорията „Най-добър съдия“, Никола Попов е №1 при VAR-съдиите, Християна Гутева е най-добрата ръководеща при дамите, а топ асистентката е Павлета Рашкова. Перничанинът Любослав Любомиров и самоковецът Мариян Гребенчарски си поделиха приза „Най-проспериращ млад съдия“ сред ръководещите, докато Тодор Петров и Радостин Бодуров са най-прогресиращите при тъчарбитрите. Наградата „Небесни ментори“ за съдийско сърце на годината, придружена от 500 евро за благородна кауза по избор, отиде при благоевградчанина Геро Писков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ