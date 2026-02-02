Топ теми

Баща и син от Сандански с награди на церемонията за излъчване на отличниците в родното съдийство

Дата:
от: Спорт
Коментирай
( 343 )

Баща и син от Сандански бяха почетени на церемонията по ежегодното награждаване на най-изявените футболни съдии за 2025 г. Привилегията да застанат един до друг на подиума заслужиха Максим Иванов и Мирослав Максимов. Администраторът на „Вихрен“ получи плакет „За дългогодишен принос към българското футболно съдийство и по случай 70-годишнината му“. Наследникът му пък за поредна година попадна сред призьорите, но този път спечели номинацията в сегмента „Най-добър асистент-съдия“. „Беше изключителна чест за мен да присъствам на церемонията, на която двама от фамилията ни бяха наградени. Видях се със стари колеги от гилдията, бях особено горд с констатацията им, че ученикът е надминал своя добър учител”, сподели М. Иванов.

Баща и син с наградите
Отличниците сред реферите през 2025 г.

Радослав Гидженов свали от трона Георги Кабаков в категорията „Най-добър съдия“, Никола Попов е №1 при VAR-съдиите, Християна Гутева е най-добрата ръководеща при дамите, а топ асистентката е Павлета Рашкова. Перничанинът Любослав Любомиров и самоковецът Мариян Гребенчарски си поделиха приза „Най-проспериращ млад съдия“ сред ръководещите, докато Тодор Петров и Радостин Бодуров са най-прогресиращите при тъчарбитрите. Наградата „Небесни ментори“ за съдийско сърце на годината, придружена от 500 евро за благородна кауза по избор, отиде при благоевградчанина Геро Писков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *