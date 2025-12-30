Баща и син са задържани за грабеж на магазин в София, по-младият излежал присъда за убийство

Баща и син са арестувани за въоръжен грабеж в магазин в София. Данните към момента сочат, че откраднатата сума възлиза на 2000 лв. Арестуваните са баща и син.

Припомняме, че в понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат „Калашников“ влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. „Красно село“. Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче е успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж. Записи от камери за видеонаблюдение са заснели кражбата.

Мъжът е заплашил продавачката с думите „Ще те убия. Това е обир”. След отказ от нейна на страна да даде парите, ѝ казва, че ще взриви граната. Тя вече предава парите и той напуска обекта. По-късно бащата е установен в близък блок, който се оказва домашният адрес на двамата, а синът е задържан в друг квартал на бул. „Христо Ботев“. Ще бъде внесено искане за постоянна мярка спрямо тях „задържане под стража“ на 1 януари“, уточни заместник градският прокурор на София Георги Мойсев.

От СДВР поясниха, че са иззети оръжие, ръчна граната и колата, с която двамата са избягали от престъплението.

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство 15 години. Излязъл е на свобода преди шест месеца, допълват от полицията.Нова тв