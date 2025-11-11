Бащи влязоха в класните стаи на гоцеделчевското 3 ОУ, садиха цветя, играха на „Не се сърди, човече“, мериха сили във футболен мач с учениците…

Множество бащи на учениците от гоцеделчевското 3 ОУ влязоха по класните стаи и заедно с децата садиха цветя, играха, спортуваха… Това бяха само част от дейностите, с които в училището отбелязаха една вълнуващата седмица, посветена на бащата. Така например в 1 „б” гостува Георги Тънгълов, баща на Мария Тънгълова, а първокласниците с радост се включиха в игрите, подготвени от госта.

Учениците от 4 „а”, 3 „б” и 2 „б” клас заедно със своите бащи засадиха луковици от различни видове пролетни цветя в градинката на училището. По този начин оформиха красива алея, която се очаква да разкрие своята красота през пролетта.

Различен ден, изпълнен с емоции и радост, имаха в 1 „а”. В класната стая се събраха децата, техните бащи, батковци, братовчеди и близки мъже от семейството, за да споделят радостта от играта „Не се сърди, човече“.

След веселата надпревара всички се насладиха на малка почерпка, а участниците получиха грамоти за участие – знак на благодарност от децата за споделените усмивки и топлина.

На гости на учениците от 3 „б” и 4 „б” клас пък бяха полицейските служители Гайтанинчев, Димитров и Родев. Те проведоха интересна и полезна беседа с децата, по време на която обясниха как трябва да се движат безопасно по улицата, как да постъпят, ако към тях се обърне непознат човек, както и какви правила трябва да спазват при управление на тротинетка или велосипед.

Децата имаха възможност да видят отблизо полицейски принадлежности, като белезници, стоппалка, палка и бронежилетка. Те с вълнение се качиха в полицейския автомобил и разгледаха неговото оборудване, което предизвика искрен възторг и любопитство.

Не по-малко емоции имаше и в 3 „б” , където влезе Иван Янев – потомствен музикант и баща на ученика Руси Янев. Той запозна децата с ударните музикални инструменти, на които свири, разказа родовата история, свързана с призванието му, разкри пред малчуганите ежедневието си на музикант. Заедно със сина си бащата демонстрира звученето на всеки от инструментите в различни ритми, а учениците заиграха спонтанно хора и ръченица.

Седмицата бе ознаменувана и с футболен мач, преминал при изключителен интерес и феърплей. Бащите демонстрираха опит и тактика, докато децата впечатлиха с енергия, бързина и доказаха, че са по-добрите, но истинският победител в този ден бяха приятелството и времето, прекарано заедно.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА