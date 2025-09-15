БДЖ възстанови движението на влаковете по направление Кулата – Петрич

Възстановено е движението на пътническите влакове по направленията Петрич – Генерал Тодоров – Кулата. То временно беше преустановено, като бе осигурен заместващ автобусен транспорт, който осигури непрекъснатото обслужване на всички гари и спирки по тези маршрути. Промяната беше наложена поради оперативна необходимост от вагони за подсигуряване на достатъчен брой седящи места за активния летен сезон по дестинациите с най-голям пътникопоток.

Спирането на влаковете предизвика в края на юли напрежение и недоволство сред жителите на десетина села в района на Петрич. Хората се оплакаха, че се спира най-удобният им транспорт и се заканиха, че ако проблемът не бъде решен ще излязат на протест и затворят магистрала „Струма“, но на спешна среща зам. министърcът на транспорта и съобщенията Любен Нанов и кметове на населените места в Петричко се разбраха да няма протест.

Двете страни стигнаха до консенсус след отстъпки. Министър Нанов обеща спирането на влаковете да бъде от 1 август до 15 септември, а не както беше предвидено – до 30 септември.

Той пое ангажимент да проведе разговор с автобусната фирма, която ще поеме транспортирането на пътниците, че ще бъдат обслужени абсолютно всички спирки по маршрута. От разписанието, което беше пуснато от БДЖ в края на миналата седмица ставаше ясно, че места като Хераклея Синтика, Рупите и Марикостиново трябваше да останат извън транспортната схема.

ИВАН ИВАНОВ





