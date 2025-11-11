БДЗБР огласи резултатите от проверките в с. Огняново за кражба на минерална вода: Незаконен сондаж открит само в хотелите на Четрафилов, чакаме лабораторни резултати, за да го глобим

По Закона за водите максималното наказание е 10 000 лв.

От 4 проверени за кражба на минерална вода хотели в с. Огняново е открит сондаж единствено в имот на територията, на който са изградени къща за гости „Валентина касъл“ и хотел „Роял Валентина касъл“, обяви вчера официално резултатите от обиколката си на гърменския курорт Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/.

„Установено е наличие на изградено водовземно съоръжение за водовземане от подземни води. В момента на проверката не се извършва водовземане. За водоснабдяване на къща за гости „Валентина касъл“ и хотел „Роял Валентина касъл“ с минерална вода от Сондаж №4 ВКП, КЕИ №13 и КЕИ №13а от НМВ – ИДС „Огняново – Гърмен“, с. Марчево, с. Огняново, от кмета на община Гърмен е издадено разрешително за водовземане от минерална вода №60/11.04.2022 г., продължено с Решение №67/14.07.2023 г., с краен срок на действие до 13.07.2033 г., с титуляр „Валентино ПМГВ“ ООД. Във връзка с установените обстоятелства в хода на проверката е дадено предписание в 14-дневен срок – до 30.09.2025 г., да се създаде техническа възможност за пломбиране на водовземното съоръжение с цел недопускане на нерегламентирано водовземане от него, за което писмено да се уведоми БДЗБР за проверка и пломбиране, до установяване характера на водите. С цел установяване на характера на водата от гореописаното водовземно съоръжение (ВС) от страна на БДЗБР е взета проба, която е доставена в акредитирана лаборатория за изследване на минерални води. След получаване на резултата от анализа и издаването на становището за характеристиките на водите от тръбния кладенец от БДЗБР ще бъдат предприети последващи действия по реда на Закона за водите. Поставена е пломба на капака на устието на водовземното съоръжение“.

Ив. Ижбехов

Съгласно предвидените санкции в чл. 200 на Закона за водите кражба на вода се наказва с глоба от 150 лв. до 10 000 лв. в зависимост от количеството, което се изпомпва от незаконния сондаж.

Припомняме, че сигналът с подозрения за кражба на минерална вода бе подаден от кмета на Огняново Иван Ижбехов на 09.09.2025 г. Седмица по-късно проверяващи от дирекцията отишли на оглед на хотелите, 2 от които изрично били посочени в сигнала на Ижбехов – „Валентина касъл“ и „Роял Валентина касъл“ на мощния хотелиер Валентин Четрафилов. След проверката Четрафилов отишъл при кмета, който чакал на паркинга на хотелите, и го нападнал вербално и физически. Според Ижбехов хотелиерът си признал, че краде минерална вода, защото отпуснатата не му стига, и заплашил селския управник, че ако не спре да подава сигнали до институциите, ще плати на някого 200 000 лв., за да го убият.

В защита на Четрафилов се обявиха само няколко негови колеги с хотели в Огняново, всички останали бяха на страната на кмета.

Прокуратурата още не е обявила, че е завършила проверката по скандала, който доби широка гласност.

Междувременно обаче при последните проверки на Басейнова дирекция и РИОСВ – Благоевград в нарушение в Огняново бе хванат още един хотелиер – Никола Панчев, собственик на хотел „Бохема“ чрез фирмата си „Конвента-7“ ЕООД. В хода на проверката е установено, че хотелът излива фекалиите си в р. Канина. В протоколите на двете екоинституции водите са описани като „отпадъчни с видимо мътен оттенък, формирани от хотела. Органолептично се усеща мирис от битово-фекален характер. За ползване на воден обект р. Канина, за заустване на отпадъчни води от хотел „Бохема“ посредством PVC тръба, Ф160, дружеството „Конвента-7“ ЕООД не притежава издадено по реда на Закона за водите разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води. Водоплътната изгребна яма, в която се е осъществявало отвеждането на тези отпадъчни води, е разрушена. Във връзка с нерегламентираното заустване на отпадъчни води от обекта ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА