Бдителни ултраси на комитите търсят кусури в ремонта на сградата със съблекалните на „Царя“

Уютен, модерено обзаведен и функционален футболен дом е мечтаната придобивка на отбора на „Беласица“. Преди повече от 2 месеца старт на отлагания близо 45 г. ремонт на сградата с домакинските съблекални на ст. „Цар Самуил“ дадоха самите играчи, които на смени със собствени сили свалиха до мазилка стария декор, преди да влязат професионалните строители, за да предадат в срок обекта за двубоя срещу „Спартак“ /Плевен/. Съблекалнята е съоръжена с всичко необходимо, съгласно съвременните изисквания, в края на ремонта креативността на комитите роди и финалните щрихи в оборудването на основната зала. По идея на футболистите всяко индивидуално място за събличане, обозначавано обикновено с името и състезателния номер на съответния играч, сега е украсено и с персонална снимка в реален размер. На въпроса как ще се реши проблемът с текучеството на изпълнителите, идеята също има практичен отговор. Фотографиите всъщност се лепят като стикери и не е проблем тази на отиващия си да бъде заменена с фотос на заместника му. Снимките от реновираното съоръжение, които бяха постнати заедно с фотографии отпреди ремонта, отключиха оживена дискуция на клубната страница.

„Браво! Пожелавам на малките и големи спортисти да ползват и стопанисват съоръжението със здраве и отговорно!“, „Поздравления! Страхотно е станало!“, „Браво на общината, 50 години никой не барнал нищо по сградата, която вече изглежда по европейски модернизирана!“, са само част от комплиментите за свършеното в социалните мрежи.

Наред с похвалите и пожеланията зорки фенове забелязаха, че покривът не е ремонтиран… „То хубаво, ама защо покривът не оправен? На една от снимките изглежда трагичен…“, „Само фасадата е боядисана, отстрани е същото като преди, грозно…“, реагираха наблюдателните ултраси. На критичните констатации, че работата пак не е свършена докрай, от клуба отговориха, че ремонтът на покрива предстои в обозримото бъдеще.

