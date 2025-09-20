Бебе и още двама загинаха в Австралия след срив в мрежата на мобилен оператор

Трима души починаха в Австралия, след като не успели да получат спешна медицинска помощ заради срив в мрежата на мобилния оператор „Оптус“ (Optus), предаде „Франс прес“. Повредата, станала в четвъртък вечерта, засегна три от шестта австралийски щата и продължи 10 часа.

В резултат са починали бебе на 6 седмици и 68-годишна жена в Южна Австралия. За смъртен случай бе съобщено и в съседния щат Западна Австралия.

„Оптус“ и всички доставчици на телекомуникационни услуги са длъжни съгласно австралийското законодателство да гарантират обажданията до службите за спешна помощ“, напомни министърката на комуникациите Аника Уелс. Тя обвини мобилния оператор, че е допринесъл за смъртните случаи.

Регулаторните са започнали разследване, като „Оптус“ е заплашена от глоба и други правни наказания.

Компанията бе глобена с 12 милиона австралийски долара (6,7 милиона евро) след спиране на интернет и прекъсване на мобилните комуникации за период от 12 часа през 2023 г., припомня АФП.





