Бебе на три месеца от Перник е с COVID-19, 8-годишно дете с хепатит

Бебе на три месеца от Перник е с коронавирус и се лекува амбулаторно от личния си лекар. Случаят е регистриран в периода 5-11 януари, съобщават от Регионалната здравна инспекция .

Дете на 8 години пък е заболяло от вирусен хепатит тип А. Лекува се стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Дупница. На територията на община Перник са регистрирани 129 случаи на ОРЗ, заболеваемост 196.05 %ОО, при средна за страната 124,31 %ОО към 12 януари 2026 г.

По данни на РЗИ и информация на общопрактикуващите лекари от останалите общини, заболеваемостта е в лек подем. Лечебните заведения за болнична помощ имат необходимия капацитет за прием на нуждаещи се пациенти. През периода три са регистрираните случаи на ентероколит. Всички пациенти са настанени в болница. Два от случаите са хоспитализирани в София и 1 в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. Три -годишно дете е заболяло от кампилобактериоза. То също е в настанено в болница в столицата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА