Бебе на 4 м. и 86-г. мъж от Варна сред 1400 участници по стъпките на Самуиловите воини

1400 деца и възрастни взеха участие вчера в националния туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини“ от НПМ „Самуилова крепост“ до село Ключ. Най-малкият участник, 4-месечно бебе, и най-възрастният, на 86 г., от Варна, бяха във внушителната колона, изпълнила с патриотичен дух 5-километровото трасе.

Кметът Димитър Бръчков и представители на неговия екип също бяха част от похода тази година. Посрещането на Самуиловите поклонници се състоя по традиция в село Ключ с хляб и сол и с аплодисменти от местните жители. В приветствието си кметът Бръчков подчерта огромното значение и смисъла на подобни събития за възпитаването на родолюбие у подрастващите.

„Само така България ще я има! Да пребъде НТП „По стъпките на Самуиловите воини“, каза кметът.

Всички бяха приветствани и от кмета на с. Ключ Македонка Иванова, както и от Сдружението на кметовете и кметските наместници в община Петрич.

В музикалната програма на сцената се включиха възпитаниците на детската градина в село Ключ. Народният представител инж. Костадин Стойков също посрещна походниците и поздрави организаторите – Гергана Сандъкчиева и Иван Траянов.

Удостоверения за участие и сувенир – меч върху постамент, получиха участниците от сдружение „Млад планинар“ с вдъхновяващо послание за примера.

ИВАН ИВАНОВ