Бебе пострада при катастрофа в Петрич

На 29.12.2025 г. около 11:10 часа на ул. „Цар БорисIII“ в гр. Петрич, лек автомобил „Фолксваген Голф“ с 57-годишен водач от с. Първомай е блъснал 75-годишен мъж от гр. Петрич, който пресичал пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал с фрактура на кост на таза. На 29.12.2025 г. около 13:00 часа на пътя между с. Ново Делчево и гр. Петрич, лек автомобил „Фолксваген Голф“ управляван от 73-годишен мъж от с. Джигурово е отнел предимството на лек автомобил „Киа Сиид“ с 29-годишна водачка от с. Левуново и е допуснал ПТП. С охлузна рана на челото е пострадало бебе на около 9 месеца, което е пътувало в обезопасително столче в лекия автомобил „Киа“. На двамата водачи са направени проби с технически средство за употреба на алкохол, като пробата на 73-годишния водач е отчела наличие на 0,67 промила. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

На 29.11.2025 г. около 11:10 часа на пътя между ГКПП-Златарево и гр. Петрич е станало ПТП между товарен автомобил „Скания“ с 49-годишен водач от с. Кавракирово и лек автомобил „Фиат Пунто“, управляван от 74-годишен мъж от с. Коларово. С леки наранявания е пострал водачът на лекия автомобил, който след извършен мецдицински преглед е освободен за домашно лечение.