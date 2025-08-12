Бебе пострада при катастрофа между Фъргово и Вълкосел

Около 09:20 часа на 11.08.2025 г. на пътя между с. Фъргово и с. Вълкосел е станало ПТП, при което лек автомобил „Хюндай“ с 29-годишен водач от с. Осина е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил „Мерцедес“ с 18-годишна водачка от с. Вълкосел.

С натъртвания по тялото са пострадали водачката на лекия автомобил „Мерцедес“ и 20-годишна пътничка в него. С охлузни рани е пострадал водачът на лекия автомобил „Хюндай“, а 9-месечно бебе, което е пътувало на предната дясна седалка в същия автомобил в скута на майка си, е получило фрактура на черепа.

То е насочено за лечение в болнично заведение в гр. София, без опасност за живота. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.





