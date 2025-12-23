Беглецът от разпадащия се „Пирин“ З. Динев се размечта за елита, землякът му Бл. Макенджиев се смъкна в селската група

Беглецът от разпадащия се „Пирин“ Запро Динев се размечта за елита и изигра номер на втородивизионния „Фратрия“. Това е причината един от ключовите играчи на орлетата да откаже на руския проект край морето, където го брояха за сигурно попълнение и очакваха да подпише договор за пролетното продължение на първенството. Петричанинът е обсъждан и за зимната селекция на фаворита за промоция „Дунав“, но наставникът Георги Чиликов все още се колебае дали качествата на халфа отговарят на критериите на Първа лига, където никой в лагера на драконите не се съмнява, че отборът ще се озове идното лято. Синът на областния управител на Благоевград Георги Динев прекрати договора си с пиринци в началото на месеца, след като носи зелено-бялата фланелка в продължение на 18 месеца. В родния му „Беласица“ тайно се надяваха да се върне на „Царя“, но очевидно няма да ги огрее. Динев-младши е минал още през „Ботев“ /Пд/, „Миньор“, „Витоша“, „Септември“ /Сф/ и „Септември“ /Сим/.

З. Динев Бл. Макенджиев

В селската група се смъкна пък роденият също в Петрич Благой Макенджиев, който в началото на кариерата си блесна под рамката на орлетата, преди да направи име в ЦСКА, „Берое“, „Черно море“, „Дунав“, „Монтана“ и „Крумовград“ и да стигне до разширения състав на националния отбор преди десетилетие. Той бе част от най-силния състав на крумовградчани, който се подвизаваше в елита, преди да фалира, а позивната да се завърне при златотърсачите в областната бундеслига го завари в третодивизионния „Ямбол“.

ТОНИ КИРИЛОВ