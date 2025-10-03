Бедствено положение обяви община Трън

На територията на Община Трън е обявено бедствено положение. От общината призовават да не се предприемат пътувания. На много места в района има паднали дървета и прекъснати пътни участъци. Училището и детската градина няма да работят, но за децата, които вече са там общината ще се погрижи. В повечето населени места няма връзка с някои мобилни оператори.



Няма връзка с някои от мобилните оператори в голяма част от населените места.

На терен има екипи, които работят по отстраняване на авариите. При необходимост – по селата кметските наместници са на място за съдействие.

За връзка с Община Трън – 077319616. За връзка с РПУ Трън: 077313044, 077313039

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА