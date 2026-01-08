Бедствието в Крумовград: Неучебен ден, наводнени квартали, откъснати села и сериозни щети по инфраструктурата

Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград. Причината са продължаващите интензивни валежи, които нанесоха значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.

В община Крумовград в сряда беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки. 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.

„Кодът от оранжев се превърна в червен и по тази причина взехме решение да издадем заповед за обявяване на частично бедствено положение. Първо започна сутринта с един прекъснат мост при село Гривка и Зиморница, където 12 души останаха без връзка с община Крумовград”, заяви кметът Себихан Мехмед.

След отичането на водата ще започне оглед на материалните щети.

„Тази нощ валежите отново бяха много интензивни. В момента не вали и обстановката бавно започва да се нормализира. Мостът, който беше пред заливане, вече има над метър и половина до прилив. Дерето беше почистено през лятото и не се стигна до по-сериозен катаклизъм. Ще бъдат взети мерки за възстановяване на тока в кв. „Дружба”. В Община Кирково няма затворени пътища и бедстващи хора”, заяви в ефира на „Здравей, България” Никола Чанев, областен управител на Крумовград.

Частичното бедствено положение остава в сила на територията на община Крумовград, след като за по-малко от денонощие в района се изляха рекордни количества валежи. Само за осем часа са паднали 110 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до разлив на реки, наводнени квартали и сериозно компрометирана пътна инфраструктура. Това съобщи в ефира на „Твоят ден“ кметът на общината Себихан Мехмед.

Най-тежка е била ситуацията през изминалото денонощие, когато река Крумовица е преляла и е заляла квартал „Дружба“ в Крумовград.

„Вчера беше преляла дигата и целият квартал беше под вода. Улици в града също бяха наводнени“, обясни кметът.

В четвъртък сутрин обстановката е частично овладяна. Водата вече се е оттекла от квартала, като проблеми остават само в един от петте блока, където има вода в мазетата.

През нощта квартал „Дружба“ е бил без електричество, като към момента токът е възстановен навсякъде, с изключение на един блок, където продължават аварийни дейности.

По-сериозен остава проблемът с водоснабдяването. Всички основни помпени станции в района са били залети. „Четири водоснабдителни системи бяха под вода. В три от тях токът вече е възстановен и помпите ще заработят“, уточни Себихан Мехмед.

Очаква се водата в Крумовград да бъде пусната до обяд, като общината е в готовност да използва резервно захранване и потопяеми помпи.

Извън града най-сериозна е обстановката в селата Бук и Зиморница, и в махала „Лъжичник“ .

В Зиморница водата вече се е оттекла и започва възстановяване на компрометиран мост, което ще осигури достъп до населеното място.

„Ако спре да вали до края на деня, утре ще имаме достъп до Зиморница“, заяви кметът.

Много по-тежко е положението в Бук и Лъжичник, където: теренът е труднодостъпен, около 500 метра път са напълно отнесени, а на места са се образували изкопи с дълбочина до два метра.

В няколко населени места има хора, откъснати заради разрушена инфраструктура – 14 души в Зиморница и жители на „Лъжичник“.

„Държим постоянна връзка с кметовете. Имаме готовност чрез алтернативни маршрути от съседни общини да доставим храна и лекарства“, увери Себихан Мехмед.

Община Крумовград е осигурила: минерална вода, водоноска, която ще обслужва нуждаещите се райони, както и доставка на храни и медикаменти при необходимост. Болницата и домът за стари хора работят без затруднения. Въпреки тежката ситуация, няма пострадали или жертви.

„Имаше двама закъсали, но бяха изтеглени навреме. Най-важното е, че няма пострадали хора“, подчерта кметът.

В момента екипи на място извършват огледи на щетите, които тепърва ще бъдат остойностени.„Има новоизградени пътища, които са буквално унищожени от свлачища“, посочи Мехмед.

Кметът подчерта значението на съвместната работа между общините и държавата, като даде пример с предварително почистване на коритото на река Крумовица.

„Ако не бяхме прочистили 400 метра нагоре и надолу по реката със съдействието на държавата, градът щеше да бъде изцяло залят“, заяви тя.

По думите ѝ, общината е изготвила и допълнителен проект за почистване на речните корита, който е предоставен на областния управител за кандидатстване за държавно финансиране.