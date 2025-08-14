Безпрецедентна гореща вълна обхвана Норвегия, Швеция и Финландия. Трите скандинавски държави преживяват рекордни температури, които според учените са станали значително по-високи заради изменението на климата.

Във Финландия горещата вълна продължава вече 22 последователни дни с температури над 30 градуса. В Швеция в продължение на 10 последователни „тропически нощи“, температурата не пада под 20 градуса. Комбинацията от високи дневни температури и топли нощи означава, че човешкото тяло има много малко време за възстановяване, което увеличава риска от заболявания, свързани с жегата.

Болниците изпитват затруднения, тъй като сградите се нагряват, а отделенията се пренаселват. Някои лечебни заведения са принудени да отменят планирани операции, защото условията са опасни както за пациентите, така и за персонала. Много сгради в Северна Европа са построени така, че задържат топлината, вместо да я отблъскват, което ги прави особено уязвими по време на продължителни горещи вълни.



Жегите карат много хора да търсят прохлада в езера, реки и по плажовете, което води до увеличаване на броя на удавянията. Най-малко 60 души са загубили живота си при инциденти през този период. Междувременно затоплянето на водите подпомага цъфтежа на токсични водорасли в моретата и езерата, което представлява сериозен риск както за здравето на хората, така и за това на животните.

В цяла Скандинавия стотици горски пожари избухнаха по време на горещата вълна. Силните ветрове и сухото време допълнително ги разгарят. Известните северни елени на Скандинавския полуостров трудно оцеляват в жегата — някои се отправят към градовете в търсене на сянка, а други загиват.

Учени установиха, че в свят без изменение на климата, подобен период на екстремни горещини би бил изключително рядък.

Фридерике Ото – професор по климатология в Центъра за екологична политика към Имперския колеж в Лондон, посочва: „Дори сравнително студените скандинавски страни са изправени пред опасни горещи вълни при сегашното глобално затопляне от 1,3 градуса. Това събитие трябва да се възприеме като още едно напомняне, че никоя страна не е застрахована от климатичните промени“.

Европа е най-бързо затоплящият се континент, като се нагрява приблизително два пъти по-бързо от световната средна стойност.„Изгарянето на петрол, газ и въглища убива хора още сега. Изкопаемите горива ускоряват екстремните метеорологични явления и замърсяват въздуха, който дишаме“, твърди проф. Ото.

И добавя: „За да предотвратим още по-опасен климат, трябва да спрем да горим изкопаеми горива и да преминем към възобновяема енергия“./The Independent, The Evening Standart





