Безработицата в Дупница и Бобов дол намалява, а в Сапарева баня се увеличава

В региона отново най-много са обявените свободни позиции в сферата на услугите, търговията, хотелиерството и шивашката промишленост



В Дупнишко отчетоха по-ниски нива на безработица в края на 2025 година. Данните на местното Бюро по труда показват спад за декември спрямо предходния ноември както в броя на регистрациите, така и в равнището на безработица.

Тенденцията, която бе отчетена в предпоследния месец от миналата година, се запазва и през последния. Към 31 декември броят на регистрираните безработни лица в региона е 1298 души, а равнището на безработицата е спаднало до 5,5%. В сравнение с края на ноември числата са съответно 1356 и 5,8%.

Спад на нивото на безработица се отчита и на общинско ниво. Регистрираните безработни в община Дупница към края на ноември са 848 души, при равнище 5,7%, спрямо 909 безработни през ноември.

В община Бобов дол броят на безработните е 107, при равнище от 4,5%, като месец по-рано броят на регистрираните е бил 120.

Обратна е тенденцията в община Сапарева баня. Там регистрирани като безработни са 130 души, а равнището е 4,6%, при 114 безработни и 4,1% през ноември.

През месец декември новорегистрираните безработни лица са 156, което е с 31 по-малко спрямо ноември и 49 по-малко в сравнение със същия период на 2024 година. Общо 87 души са започнали работа през последния месец от миналата година. От тях 64 на първичния пазар на труда, а 23 по програми, проекти и насърчителни мерки за заетост.

21 са обявените свободни работни места в Бюро по труда – Дупница през декември, от които 15 са на първичния пазар на труда.

Не е никаква изненада, че както винаги, свободните позиции са в сферата на услугите и търговията, ресторантьорството, хотелиерството, както и в обувното, и шивашкото производство.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



