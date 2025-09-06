Безработицата в САЩ е на най-високото си ниво от 2021 г.

Растежът на работната заетост в САЩ се забави рязко, а нивото на безработица се повиши до близо 4-годишен връх през август, което потвърждава отслабването на пазара на труда и засилва аргументите за понижаване на лихвите от Федералния резерв на предстоящото този месец редовно заседание.

През август икономиката на САЩ разкри едва 22 000 нови неселскостопански работни места след 79 000 хиляди през юли (слаба възходяща ревизия от 73 000), докато пазарните очаквания бяха за увеличение на заетостта с около 75 000, показват официалните данни на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда.

Икономиката трябва да създава приблизително 100 000 работни места на месец, за да е в крак с растежа на населението в трудоспособна възраст.

Нивото на безработица пък се повиши през август до 4,3% от 4,2% през юли, достигайки най-високо ниво от октомври 2021 г. насам, като броят на безработните американци се увеличи със 148 000 до 7,384 милиона.

От своя страна работната сила се увеличи с 436 хиляди до 170,778 милиона.

Частният сектор допринесе за разкриването на едва 38 000 нови работни места при пазарни очаквания за 75 000 и след като през юли бяха разкрити 83 000, като в промишлеността през август бяха съкратени 12 000 работни места след съкратени 11 000 месец по-рано. В същото време на федерално ниво бяха съкратени 16 000 работни места.

Заплащането на труда се повиши през август с 0,3% на месечна база, или увеличение с 10 цента до 36,53 долара на час. Спрямо година по-рано растежът на часовото заплащане на труда се забави до 3,7% от 3,9% през юли.

Миналия месец президентът Доналд Тръмп уволни шефа на Бюрото по трудова статистика Ерика Макентарфър, обвинявайки я, но без наличието на доказателства, във фалшифициране на данните за заетостта. Уволнението беше факт и след рязката низходяща корекция на данните за заетостта за месеците май и юни.

Икономистите обаче защитиха Макентарфър и отдадоха корекциите на модела „раждане и смърт“ – метод, който Бюрото по трудова статистика използва, за да се опита да оцени колко работни места са били създадени или загубени поради отваряне или затваряне на компании през даден месец.

Днешният пореден много слаб доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ засилва очакванията за предстоящо понижение на американските лихви от страна на Федералния резерв на заседанието по-късно този месец.

Много слабият доклад за август дори провокира очаквания, че Фед може да намали водещата си лихва с 50, вместо с 25 базисни пункта, на заседанието си на 17-и септември, въпреки че тази вероятност се оценява на едва 11%.

След днешния слаб доклад щатският долара поевтиня рязко на валутния пазар, като спрямо йената се понижава с 0,86%, спрямо еврото – с 0,7%, спрямо британската лира – с 0,71% и спрямо швейцарския франка – с 0,85%.

Пазарът на акции на Уолстрийт обаче стартира петъчната търговия с повишение в очакване на предстоящото понижение на американските лихви. Индексът DJIA се покачва в началото на търговията с 0,13%, докато широкият индекс S&P500 и технологичният индекс Nasdaq Composite нараства съответно с 0,4% и с 0,72%, достигайки ново рекордни върхове.





