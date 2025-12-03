Безумни дузпи провалиха орлетата срещу ковачите за късния обрат! П. Михтарски: Само с дух не може да продължаваме…

Безумни дузпи провалиха орлетата срещу „Янтра“ за късния обрат от 2:0 за 2:2. Комфортния аванс осигури Мариян Вангелов с головете в 15-та и 49-та мин. При първия таранът забоде топката в мрежата под напречната греда след центриране отдясно, докато при втория след режеща контра, подхваната от Марио Ивов, засече от десетина метра прострелното подаване от фланга на съотборника си. След второто попадение пиринци продължиха да натискат, за да затворят окончателно мача, но пропиляха куп положения пред вратата на вездесъщия Християн Василев. Синът на бившия страж на благоевградчани Илиян Василев направи наглед невъзможни спасявания и остави живи надеждите на чуковете да сторят чудото.

Капитанът на чуковете П. Казаков не трепна от 11-те метра, докато колегата му с лентата в отсрещната половина Ал. Дюлгеров напусна контузен



Късметът загърби домакините в заключителните минути на двубоя, когато след два огромни пропуска в противниковото поле в ответните атаки се стигна до нелепите нарушения, дали основание на рефера Кристиян Колев да посочи бялата точка. В 84-та мин. Никола Бандев се озова непокрит на границата на малкия пенал, но стреля в облаците. След секунди при пробив по лявото крило на Мартин Ганчев топката срещна ръката на резервата Илиян Костов за първия наказателен удар, изпълнен безупречно от Петър Казаков. В добавеното време на мача Запро Динев първо направи грандиозен пропуск от чиста позиция, а след това пробяга през целия терен в опит да помогне на защитата, но вместо това изрита намиращия се с гръб към вратата Иван Василев и асът на гостите отново не сбърка от 11-те метра. В хода на срещата и двата тима загубиха по един ключов футболист. Още в 11-та мин. на куц крак напусна терена звездата на габровци Мартин Райнов. В 67-та мин. принудително се прибра в съблекалнята и капитанът на пиринци Александър Дюлгеров.

Два­та го­ла на М. Ван­ге­лов стиг­на­ха са­мо за точ­ка



Въпреки огромното разочарование феновете по трибуните оцениха по достойнство представянето на любимците си и прогреса в играта им под ръководството на Петър Михтарски.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Ал. Дюлгеров /68-Ил. Костов/, Бодуров, Б. Иванов, Бандев, Л. Стойчев, Динев, Малинов /80-Е. Георгиев/, Вангелов, Близнаков, Ивов.

„ЯНТРА“: Хр. Василев, А. Георгиев, Боев, В. Василев /62-Г. Димитров/, Т. Димитров /78-К. Иванов/, Райнов /11-Ст. Дюлгеров/, Казаков, Енчев /78-Т. Иванов/, Д. Ангелов /62-Ив. Василев/, М. Ганчев, Бабалиев.

ОТЗВУКЪТ

П. Михтарски: Само с дух не може да продължаваме…

Само с дух не може да продължаваме, мрачно констатира вр.и.д. треньорът на „Пирин“ Петър Михтарски след равенството с ковачите. „Имаме си проблеми в отбора. Те се знаят, но се надявам всичко да се оправи след Нова година и да тръгнем по нов път. Независимо от всичко момчетата се влагат максимално в тренировките и мачовете. Вижда се възход на отбора като желание, агресия и прословутия пирински дух. Единствено трябва да съжаляваме за изпуснатите три точки, защото бяхме по-добри през целия мач. Доволен съм от представянето на футболистите. Отдавам дузпите на липсата на концентрация. Контузията на Дюлгеров също се отрази. Трябва да се играе до последния съдийски сигнал. Готвим се за следващия мач срещу „Миньор“, за да завършим есенния дял от първенството, както подобава“, каза още легендата на футболен Благоевград.

Емануел Луканов: Това, което искахме да направим, го направи „Пирин“

„Това, което искахме да направим, го направи „Пирин“ – да отнемем топката и да контраатакуваме. По този начин ни вкараха два гола и мачът тръгна по друг начин от този, който планирахме“, анализира наставникът на „Янтра“ Емануел Люцканов. „Бяхме дошли да го вземем този мач мъдро и умно, но не се получи. Но тук влезе нашият девиз: „Никога не е свършило, докато не свърши“. Направихме офанзивни смени и те повлияха на крайния резултат. Има някакво неразбирателство между клуба и общината относно финансирането, но нещата ще се нормализират. Няма да има никакви проблеми от това естество, не се притесняваме. Лидерите в класирането не са се откъснали. Има много мачове и ние няма да си отказваме. Бъдете сигурни в това. Искам да обещая на габровската общественост, че докато отборът има шанс, ще се бори“, завърши старшията на гостите.

СТОЙЧО СТОИЦОВ