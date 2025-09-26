Без всякакви доводи! Съветниците в Разлог се въздържаха при отчета на бюджета за 2024 г. въпреки преизпълнението на приходите със 104%

Скоро Разлог може да стане следващият Плевен, алармира за проблеми с водоснабдяването по селата Л. Татарски

Без всякакви доводи вчера общинските съветници в Разлог не приеха годишния отчет за изпълнение бюджета на общината за 2024 г. Единствено съветничката Велина Кулина за пореден път обясни как преди време задала въпрос на общинската администрация във връзка с изпълнението на бюджета в културата, където забелязала сериозен преразход, без да е ясно откъде са взети средствата. Отговорът, който получила, обаче бил бланкетен и не я удовлетворил. Останалите й колеги не обелиха дума, а просто предпочетоха направо да гласуватq главно с „въздържал се“, и бюджетът така и остана неприет.

Иначе в него бе описано, че първоначално приетите приходи и разходи бяха в размер на 42 861 149 лв., но след извършени корекции от Министерството на финансите бюджетът бе увеличен на 48 064 980 лв. В крайна сметка изпълнението на данъчните и неданъчни приходи е изпълнено 104%. Това ръководството на общината си обяснява с тенденцията от последните години да се събират повече данъци. Само от данъка при придобиване на имущество от дарения или продажба в хазната за миналата година са влезли над 945 000 лв. Към 31 декември 2024 г. дългът на община Разлог е възлизал на 7 510 253 лв.

В хода на вчерашната сесия съветниците повдигнаха различни въпроси и гласуваха по различен начин за едни и същи казуси. Във връзка с липсата на кандидати за съдебни заседатели председателят на временната комисия за избора им Захари Беличенов официално помоли колегите си да говорят с хората и да намерят още поне 4-ма заседатели за Районен съд – Разлог.

Гласувано бе изработването на няколко ПУП-а в с. Елешница, с. Баня и в гр. Разлог. Общата рекапиталуция е, че в Баня ще продължават да се строят къщи за гости, а в Разлог – жилища. Едно от предложенията за изменение на Общия устройствен план на Разлог не мина след превес на въздържалите се над гласувалите със „за“. Председателят Иван Димитров за пореден път обясни защо не е в групата на подкрепилите предложението. „Продължаваме да гласуваме на парче и след 10 г. няма да знаем кое в Разлог е промишлена, кое – вилна зона“, разясни той. Две точки по-късно обаче аналогично предложение за промяна на общия устройствен план бе прието.

Леко вълнение сред съветниците предизвикаха искания на разложани за промяна предназначението на земята от земеделска в „за крайпътен обслужващ обект”. Оказа се, че никъде в българското законодателство няма легална дефиниция на това що е крайпътен обект и след дълги разсъждения по темата съветниците предпочетоха да вдигнат ръка „за“ и да оставят институциите след изготвяне на идейните проекти да преценяват дали край пътя може да има бензиностанция или обор за 300 овце.

Не мина тихомълком и приемането на инвестициите, извършени от ВиК оператора през 2024 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Съветникът Любен Татарски за пореден път поиска среща с ръководството на ВиК, за да се коментират проблемите с водоснабдяването в някои от селата на общината, и изрази опасението си, че скоро Разлог може да стане следващият Плевен.

Малко по-либерални бяха местните парламентаристи към ползвателите на минерална вода. Приети бяха всичките искания за ново водовземане на минерална вода и за изменение на дебита по вече издадени разрешителни. Представител на дружество от Враца, който като дете всяко лято бил в Разлог при баба и дядо, дойде на крак да обясни защо му трябва минерална вода към къщите за гости, които има в Елешница – искал да сбъдне своята и мечтата на децата си. Въпреки многото въздържали се при гласуването в комисиите в заседателната зала разчувстваните от сбъдването на детска мечта съветници гласуваха масово „за“. Даже си издействаха да се възползват от бъдещите топила в къщите, но предупредиха врачанлията, че трябва да им свари и ракия.

Гласувана бе нова Наредба за реда и условията за изграждане на елементите на техническа инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Разлог и допълнения в Наредбата за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на община Разлог. Без забележки и въпроси бе приет и финансовият отчет на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ ЕООД.

Не така мина обаче дарението под форма на стара товарна дачия, което общината направи на местното РУ. Тук отново думата взе Татарски, който поиска среща на съветниците с ръководството на полицейското управление заради „въпроси, свързани с криминогенната обстановка в общината“. С рядко единодушие обаче бе прието предложението на кмета Красимир Герчев за увеличаване месечния абонамент в „синя зона” и на платените паркинги в Разлог. Както писахме, скокът е заради ниската до момента цена на абонамента, поради която половината от общо 300-те паркоместа са заети от хора с абонамент, които плащат по по-малко от 2 лв. за целодневно паркиране.

Не мина предложението за мистериозен търговски обект в точка за разпореждане с общински имот, след като се оказа, че с отстъпено право на строеж той е направен през 2011 г., но в папката му липсват всякакви други документи и не е ясно дали до момента през всичките 14 г. общината е получавала наем за него.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





