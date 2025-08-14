Без зона за платено паркиране на 15 август в Благоевград, съобщиха от общината.

Във връзка с празника Успение на Пресвета Богородица на 15 август (петък) зоната за платено паркиране на територията на Благоевград няма да работи.

В събота зоната за платено паркиране ще работи с обичайното работно време от 09:00 часа до 15:00 часа.

Припомняме, че по предложение на кмета Методи Байкушев и с решение на Общински съвет – Благоевград 15 август бе определен като празничен ден на територията на общината и неприсъствен за общинската администрация и прилежащите към нея звена и предприятия.





