Без инциденти и нарушения премина откриването и първите дефилета на фестивала „Сурва 2026“ в Перник

Без инциденти, нарушения на обществения ред и пътнотранспортни произшествия преминаха откриването на Международния фестивал „Сурва 2026“ – Перник и първите два дни от дефилето на маскарадните групи. Над 300 полицаи се грижеха за сигурността и безопасността на участниците, жителите на Перник и региона, както и гостите на фестивала. Стриктно беше спазвана временната организация на движението в областния град и шофьорите не срещнаха затруднения при придвижването към централния градски площад, паркирането и последващото оттегляне от фестивалния град. Придвижването на кукерските групи също премина при добър ред и без проблеми. Ръководството на ОДМВР – Перник благодари на всички за безпроблемното протичане на първия тур и се надява вторите дефилета на 24 и 25 януари да преминат при същата добра организация, обществен ред и сигурност.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА