Без кола остана перничанин, шофирал след употреба на амфетамин

Задържан за шофиране на автомобил под въздействието на наркотични вещества е 46-годишен перничанин. Около 1, 30 ч. в петък служители на Второ РУ спрели за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от жител на областния град. Контролът бил осъществен на ул. „Младен Стоянов“ в пернишкия кв. „Мошино“. При изпробване на водача с техническо средство бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът му е иззет и е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА