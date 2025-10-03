GHB-728×90-May-2025
Без кола остана перничанин, шофирал след употреба на амфетамин

Задържан за шофиране на автомобил под въздействието на наркотични вещества е 46-годишен перничанин.  Около 1, 30 ч. в петък  служители на Второ РУ спрели за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от жител на областния град. Контролът бил осъществен на ул. „Младен Стоянов“  в пернишкия кв. „Мошино“. При изпробване на водача с техническо средство бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът му е иззет и е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

