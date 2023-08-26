Без нови случаи на коронавирус в област Благоевград

42 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 811 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 5,2% от пробите.

Няма починали, а 15 са излекувани.

В болници за лечение остават 141 пациенти. От тях 8 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 20 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград – 0; Бургас – 3; Варна – 2; Велико Търново – 2; Видин – 0; Враца – 0; Габрово – 0; Добрич – 0; Кърджали – 0; Кюстендил – 0; Ловеч – 0; Монтана – 1; Пазарджик – 3; Перник – 0; Плевен – 1; Пловдив – 6; Разград – 1; Русе – 4; Силистра – 2; Сливен – 7; Смолян – 0; София област – 0; София град – 4; Стара Загора – 0; Търговище – 2; Хасково – 3; Шумен – 0; Ямбол – 1 души.

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