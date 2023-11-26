Без нови случаи на коронавирус в област Благоевград

56 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 500 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали болни за денонощието, а един е излекуван.

В болници за лечение остават 391 пациенти. От тях 31 са в интензивни отделения. 10 са новоприетите пациенти.

През последните 24 часа са поставени 32 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград – 0; Бургас – 2; Варна – 3; Велико Търново – 2; Видин – 0; Враца – 1; Габрово – 1; Добрич – 1; Кърджали – 0; Кюстендил – 3; Ловеч – 0; Монтана – 0; Пазарджик – 2; Перник – 0; Плевен – 3; Пловдив – 1; Разград – 1; Русе – 3; Силистра – 2; Сливен – 1; Смолян – 0; София област – 1; София град – 28; Стара Загора – 1; Търговище – 0; Хасково – 0; Шумен – 0; Ямбол – 0 души.

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