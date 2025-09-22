Без ограничения: Рецепта за здравословна бисквитена торта

Ах, сладкото! Кой може да му устои? Ако ви се хапва нещо сладко, което обаче да не отнема твърде много време за приготвяне и да съдържа само достъпни съставки, защо не си приготвите една здравословна бисквитена торта? Лятото чука на вратата и е добре да помислим и за фигурата си, но от друха страна на всички ни е ясно, че борбата с глада за сладко никак не е лека. Кой обаче изобщо е казал, че трябва да се ограничаваме и да водим каквато и да било борба със себе си?

Здравословна бисквитена торта

Необходими продукти:

300 г бисквити

100 г орехи

150 г кокосова захар

50 г какао

200 мл растително мляко

100 г кокосово/краве масло

150 мл сладкарска/кокосова сметана

150 г черен шоколад

Начин на приготвяне:

Кокосовата захар и какаото се смесват, като към тях се добавя растителното мляко и се загрява на котлона на среден огън. Към топлата смес се добавя маслото и се бърка непрекъснато, докато се сгъсти. Сместа се сваля от котлона и се оставя настрани да се охлади.

След това бисквитите се натрошават и се заливат с какаовата смес. Разбъркват се добре и се прехвърлят в тавичка с падащи стени. Сместа се притиска към дъното много добре, заравнява се и се прибира в хладилника за няколко минути. Докато бисквитите са в хладилника, се приготвя шоколадовата заливка. Черният шоколад се разтапя на водна баня, прибавя се кокосовата сметана се разбърква много добре.

Бисквитената основа се залива с ганажа и се прибира в хладилника за около 3 часа, за да стегне.





