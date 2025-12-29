Без повишаване цените на данъци и такси в община Банско

Община Банско няма да увеличава размера на местните данъци и такси. Това беше едно от ключовите решения, взети по време на днешното, последно за годината, редовно заседание на Общински съвет – Банско. Извършено е превалутиране на действащите цени в евро, като промените са в полза на гражданите и бизнеса.

Общинските съветници приеха и внесеното от кмета Стойчо Баненски, предложение за ползване на преференциални цени в Минерална баня, Добринище от лица над 62 годишна възраст, всеки ден от седмицата. Одобрени бяха промени и в Наредбата за платено паркиране на територията на община Банско,

Наредбата за специфичните изисквания към облика на градските пространства и Наредбата за зелените системи на територията на общината.

В заключителната част на заседанието съветниците одобриха докладна записка за участие на Община Банско като партньор на Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Благоевград при кандидатстване по процедура за повишаване готовността при бедствия и извънредни ситуации.