Без „синя зона” на Голяма Богородица и в Сандански

По повод предстоящия християнски празник – Голяма Богородица, на 15 август всички моторни превозни средства, паркирали на „синя зона“ са освободени от заплащане, съобщиха от общинската администрация в Сандански.

Както struma.bg писа зоната за платено паркиране на територията на Благоевград също няма да работи за празника

В събота зоната за платено паркиране ще работи с обичайното работно време от 09:00 часа до 15:00 часа.

Припомняме, че по предложение на кмета Методи Байкушев и с решение на Общински съвет – Благоевград 15 август бе определен като празничен ден на територията на общината и неприсъствен за общинската администрация и прилежащите към нея звена и предприятия.

ИВАН ИВАНОВ





