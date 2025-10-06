20 населени места в Трънско все още са без ток след падналия сняг в региона през изминалата седмица. Това са Богойна, Милкьовци, Врабча, Лева река, Горочевци, Банкя, Горна мелна, Дълга лука, Пенкьовци, Стайчовци, Долна мелна, Къшле, Проданча, Велиново, Ерул, Докьовци, Видрар, Шипковица, Бутроинци и Еловица, съобща на сайта си „Електрохолд“.

Посоченото време за възстановяване на електричеството е между 15,30 и 16 ч. Часовете обаче постоянно се променят от бедствието насам. Надеждите на хората са, този път електричеството да бъде пуснато. На място на проблемните участъци работят групи от общината, Горското стопанство и пожарната. Освен липсата на елктричество, много бяха и откъснатите населени места заради счупени клони. Пътищета вече са проходими. На места все още липсва мобилното покритие. В община Трън бе обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след обилния снеговалеж в региона.