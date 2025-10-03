Без ток са десетки села в цялата пернишка област, задръствания  към столицата

Лошото време причини аварии в електропреносната мрежа в Пернишка област. Без ток са всички села в Ковачевска, Земенска общини, много селища в Трънско, Брезнишко, Радомирско и Пернишко. Без ток са и повечето от общинските центрове.

Снегът причини и задръствания по пътищата към София, алармираха шофьори. Причината е продължаващия снеговалеж. Пътят през Бучино, който много перничани ползват като алтернатива на магистралата и прохода Владая, е буквално затапен. Навалял е сняг, шосето е хлъзгаво, а шофьорите са все още с летни гуми. Задръстване има и по АМ „Струма“ преди втори тунел, а в района на Владая се е завъртял автобус и движението е силно затруднено.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА