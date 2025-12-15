„Беласица“ елиминира „Чардафон“ и остана единствения втородивизионен тим на 1/4 финалите за купата

“Беласица“ победи „Чардафон“ с 32:26 /14:11/ в двубой от предварителния кръг на турнира за купата на България по хандбал и се класира за 1/4 финалите. Мачът в зала „Арена Петрич“ започна с летящ старт на 8-ия в „А“ група, който поведе с 3 безответни гола в рамките на първите 3 минути, дело на Николай Иванов, Радослав Събев и Алекс Боевски. Домакините не трепнаха и водени от опитните Красимир Мелков, Росен Божинов и Христо Петков, наложиха волята си над по-високо ранкираните габровци и бързо взеха инициативата. Успешно на старите кучета партнираше тийнейджърът Кристиян Манасиев, който се отличи с 3 гола и резонно в 25-та мин. резултатът бе 11:8 за „Бела“, а сирената за край на първото полувреме дойде при 14:11. Малко преди нея асът на домакините Мелков падна тежко и контузи дясната си ръка, но след като я наложи с лед, се върна на терена и за втората част, когато макар и практически с една ръка спомогна за успеха. Головите серии на Петков, вдъхновената игра на останалите полеви играчи и не на последно място успешните намеси на младия вратар Любомир Пешев, предотвратил поне 4-5 гола, позволиха домакинският аванс да нарасне до 8-9, като 180 секунди преди края червените водеха с 31:23. Малко преди това петричани останаха с 4-ма полеви играчи на терена заради почти едновременното отстраняване за 2 минути на Тома Минчев и червения картон на капитана Божинов, но и в такъв камерен състав те успяваха да поддържат головата дистанция. Леко домакинско отпускане в края доведе до съкращаване на разликата след точните изстрели на Борис Иванов и Христо Йорданов, но краят дойде при 32:26 за единствения втородивизионен тим, който прогресира в турнира. Макар че пропусна 2 дузпи, Петков завърши с 10 гола, другите резултатни играчи в червено бяха Божинов и Мелков, който след почивката вкарваше с контузената ръка. Отсреща топ реализаторът Йорданов, който със своите 57 гола дотук е в топ 8 на стрелците в елита, приключи с 6 попадения срещу петричани.

Не за първи път „Бела“ взема елитен скалп в турнира за купата Усмивките на габровци секнаха още преди почивката Малцината фенове съпреживяха успеха на любимците си Петричките хандбални легенди Огнян Танков, Георги Бучков и Мането Деведжиев наблюдаваха от първия ред изявите на следовниците си Опитните съдии Ст. Стойков и Д. Делийчев имаха много работа в хода на битката в „Арена Петрич“

„БЕЛАСИЦА“: Пешев, Божинов-5, Мелков-6, Петков-10, Опренов-2, Манасиев-3, Давидков-2 /Танев, Станков-1, Великов-1, Минчев-2, Стойчев, Павлов, Марков, Иров, Трайков/.

„ЧАРДАФОН“: Бойчев, Дончев-2, Събев-5, Б. Иванов-4, Н. Иванов-1, Йорданов-6, Боевски-2 /Пеев, Д. Иванов-1, Кънев-1, Торлозов-4/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ