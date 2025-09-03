„Беласица“ задлъжня с 2650 лв. заради феновете, „Спортика“ изгоря с 1250 лв. за щурмуване на съдийската стая

„Беласица“ задлъжня с 2650 лева заради поведението на феновете си при болезненото поражение с 0:2 от „Вихрен“ в Битката за Югозапада през уикенда. За разлика от културното поведение на привържениците на еделвайсите в клетката за гости, петричката агитка заработи хилядарка на любимия клуб с канонадата с разнородни предмети, полетели от трибуните към терена плюс 150 за факлите и димките, обгазили „Царя“ в хода на комшийското дерби. По-голямата част от сумата, която отива по сметките на футболната централа – 1500, е за възпламенените фойерверки от най-върлите ултраси в агитката. За идентично провинение санкция в същия размер бе наложена на ЦСКА II, като към нея се прибавят още 500 лв. за бомбичките в сектора на ултрасите, проследили поражението на своите от орлетата на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград. В свития до минимум черен списък на грешниците попадна и „Спортист“ за точния мерник на запалянко от Своге, запокитил бутилка към противниковите играчи и съдийската бригада, което носи на шоколадите 1000 лв. и предупреждение за лишаване от домакинство. Единственият футболист със спрени права за един мач е Димитър Яръмов, който остави „Бела“ с 10 души срещу „Вихрен“.

Реферът А. Антов бра голям страх след „странното“ съдийство на ст. „Мусала“ в Рила

В лагера на сребърните медалистки от предния сезон в женската лига „Спортика“ не приеха философски домакинската загуба от „Локомотив“ /СтЗ/ с 0:2 и „странния“ критерий на кюстендилеца Антонио Антов, назначил спорна дузпа в полза на заралийки, на което ощетените отговориха с щурмуване на съдийската стая. Това деяние Дисципът на футболната централа оцени на 1250 лв., решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

