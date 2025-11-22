„Беласица“ затваря полусезона срещу ковачите без последния си голмайстор Ж. Димитров

„Беласица“ затваря есенния полусезон срещу високолетящия „Янтра“. Под въпрос обаче е участието в мача на последния голмайстор на комитите Живко Димитров, който няколко дни е с температура. Поне всички останали в оредялата формация на Живко Желев са на линия. „Идеалният вариант за нас е да спечелим оставащите два двубоя. Знаем си възможностите, съзнаваме, че ще е много трудно, но ще се борим до края. Имахме проблясъци, спечелихме две поредни срещи с отбори от нашата черга, но се вижда, че отстъпваме на онези, които са по-нагоре в класирането. Убеден съм, че през пролетта тимът ще изглежда по коренно различен начин, стига да го подсилим във всяка линия“, заяви старшията на бяло-червените.

Ем. Луканов вече си тръгна с 3-те точки от „Царя“ миналия септември, ще опита да го направи пак



Вчера сутринта група от 19 футболисти потегли от Габрово за крайния Югозапад. Ковачите се базираха в Сандански, а заключителната тренировка беше заявена за терена в Дамяница. В състава няма контузени, след като в тимовия лист попадна след едномесечно отсъствие любимецът на феновете в града на хумора и шегата Тони Димитров, който лекуваше разкъсване на бедрения мускул.

Ж. Желев и екипът му се надяват подопечните им да вземат максимума срещу „Янтра“ и „Миньор“



Централният защитник Константин Иванов също е на разположение след разтежение. Наставникът Емануил Луканов не го рискува при загубата от „Дунав“ предния уикенд, но днес най-вероятно ще излезе в ядрото на отбраната редом до опитния Асен Георгиев. Предводителят на зелено-белите със сигурност знае рецептата за успех в Петрич, след като в края на септември м.г. съумя начело на „Фратрия“ да нанесе първа загуба вкъщи на солидно представящите се тогава домакини, побеждавайки с 1:0 на „Царя“, и то с човек по-малко. В последните 5 мача „Бела“ се представя по-добре от опонента си, но дотук свършват статистическите позитиви. „Янтра“ е най-добрият гост в лигата след русенските дракони, като до този момент има 4 победи и 2 равенства в 6-те си визити.

Ако Ж. Димитров /сн. 3/ не се оправи за мача, нигериецът П. Ахису /сн. 4/ ще поведе бяло-червената атака срещу ковачите



В същото време петричани са най-гостоприемният домакин с едва 1 победа, 1 хикс и 4 поражения. В общ план предимството в 8-те двубоя помежду им през ХХI век, всичките изиграни на ниво Втора лига, отново е на страната на габровциq които имат 5 успеха срещу 2 на опонента си, а веднъж съперниците са завършили наравно.

СТАНЧО СТАНЧЕВ