„Беласица“ изглади финансовите различия с Тони Тасев, взима под рамката дълбока резерва от елитния „Септември“

Феновете на „Беласица“, присъствали на контролата с дубъла на ЦСКА в село Вълково, се израдваха на присъствието на крилото Тони Тасев в стартовата единадесеторка на любимия отбор, а още в хода на мача стана ясно, че финансовите различия между футболиста от Михнево и ръководството на комитите са напът окончателно да бъдат изгладени. Привличането на 31-годишния щурмовак все още не е официализирано, но с голяма доза сигурност може да се твърди, че той ще бъде част от пролетната версия на бяло-червените. Спаринга с армейския дубъл пропусна травмираният полузащитник Петър Караангелов. Заедно с трайно контузените Атанас Карачаров, Валентин Костов и Кирил Георгиев третата поредна зимна проверка на столичани изгледа отстрани санданчанинът Иван Тасев, който също страда от здравословни проблеми.

Крилото на червените Ив. Тасев беше зрител на мача с комитите Докато родният му „Септември“ ще се бори да спасява елитния си статут през пролетта, Вл. Иванов ще помага на петричани да останат при професионалистите Присъствието на Т. Тасев в състава на „Беласица“ чувствително повишава шансовете на тима в битката за оцеляване

Селекцията в петричкия тим продължи с привличането на вратаря на елитния „Септември“ Владимир Иванов. 20-годишният страж ще играе като преотстъпен на „Царя“ през пролетта с надеждата да получава повече игрови минути, след като конкуренцията при виненочервените он „Драгалевци“ стана още по-сериозна след идването на Николай Кръстев, който ще се конкурира с досегашния титуляр под рамката Янко Георгиев. През есенния дял от първенството Иванов записа 4 мача, два от тях в турнира за купата на България, а другите два за първенство при домашната загуба с 0:1 от „Славия“ и успеха на „Коритото“ край морето срещу „Спартак“ /Вн/ с 4:1. В кариерата си юношата на септемврийци има и 6-месечен престой в третодивизионния „Кюстендил“, като се подвизаваше на стадион „Осогово“ през пролетта на 2024 г. В „Бела“ очакваха играчът да пристигне вчера за следобедната тренировка, а дебютният му тест ще бъде днес срещу благоевградските орлета. Двубоят с „Пирин“ по предварителна договорка между двата отбора трябваше да се проведе на ст. „Христо Ботев“ от 14.00 ч., но с оглед на обилните валежи може да бъде преместен на базата в с. Рилци.

СТАНЧО СТАНЧЕВ