„Беласица“ изтормози лидера на зоната до 19 г., но загуби в Петрич

Ботев“ (Сф) затвърди лидерската си позиция в зоналното първенство по футбол за юноши до 19 г. след успех с 2:1 като гост на „Беласица“. Двата тима водиха здрава битка на изкуственото игрище край Гимназията в Петрич, но в крайна сметка късметът се усмихна на софиянци. Мачът започна без разузнаване и още в 4-та мин. Дони Зоров от гостите прати страховита тупалка покрай левия дирек на Васил Стойчев. Добре изпълнен фал от Радослав Панев малко след това принуди другия страж Валентин Спасов да избива в корнер. В 9-та мин. Стойчев спаси удар от близо на Кристиян Алексиев, но Алекс Джолев посрещна отбитата топка на левия ъгъл на пенална и с неспасяема фалцова парабола я прати в далечния горен ъгъл. Комитите натиснаха в отговор и в 25-та мин., след серия изпълнени корнери, Иван Хаджиев бе на косъм да изравни, ала Спасов улови изстреляната през куп от тела топка. В 29-та мин. записалият 10-ина минути предишната вечер с мъжкия тим на „Бела“ в Търново Илиян Филчев приложи каскада от финтове по десния диагонал, завършила с опасен шут покрай гредата. В 35-та мин. отново Панев изпълни фал, но този път защитникът в бяло-червено заби топката в долния десен ъгъл за 1:1. В 38-та мин. гостите можеха да си върнат головото преимущество чрез изскочилия зад защитата Лазар Георгиев, който опита технично да прехвърли Стойчев, ала кълбото премина над вратата. Нахлулият отдясно Алексиев стреля силно и неточно в 48-та мин., шутът след отбита топка на съотборника му Стилиян Палчев също мина над гредата. В 62-та мин. Филчев намери с 30-метров пас откриващия се фронтално Кристиян Липийски, но миг преди изстрела на първомаеца Георги Георгиев бръкна в краката му и елиминира опасността. В 74-та мин. резервата на столичани Борислав Чакъров от чиста позиция стреля покрай дясната греда, другата резерва в състава на бившия наставник на „Монтана“, „Миньор“ и „Спортист“ (Своге) Георги Станков, Алекс Стоянов, посрещна със страничана ножица центиране отдясно и вкара красиво за радост на гостите и придружаващата ги камерна агитка от София. Подкрепяни от трибуните, играчите на Георги Киров тръгнаха на щурм и в 80-та мин. Иван Гегов отблизо пропусна да изравни. 3 минути преди края петричкият капитан Никола Димитров също получи шанс, но ударът му мина от външната страна на рамката.

СТАНЧО СТАНЧЕВ