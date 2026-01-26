„Беласица“ и младите армейци се занулиха във Вълково, благоевградски рефер отмени попадение на червените

ЦСКА II и „Беласица“ завършиха с безголово реми спаринга помежду си на терена в село Вълково. Третата поред за младите армейци и втора за петричани контрола се игра при приятни зимни температури пред близо 200 зрители, „Бела“ стартира с Костадин Котев под рамката, Христо Петров и Димитър Илиев на бековете и Даниел Кикиово в тандем с Кристиян Вълков в средата на ариергарда. В центъра оперираха Мартин Тодорски, Георги Каракашев и Тони Тасев, в предни позиции на фланговете се позиционираха капитанът Димитър Иванов и Антон Карачанаков, атаката поведе рожденикът Калоян Кръстев. Хората на Живко Желев започнаха по-настъпателно и в 3-та мин. Карачанаков стреля отдясно, но вратарят Георги Гергинов, който единствен от 22-та стартирали мача остана на игрището през всичките 90 минути, спаси. Най-чистата ситуация в срещата дойде в 5-та мин., когато Тасев пусна пас в дълбочина към Кръстев, който стреля от чиста позиция, ала стражът на червените успя да избие с тяло. В 12-та мин. Марк-Емилио Папазов центрира отдясно и последващото засичане от Илиян Антонов на втора греда бе блокирано от Вълков. После Георги Чорбаджийски би от упор, но в обсега на Котев. В 23-та мин. Тасев хвърли пас през пеналта към Карачанаков, който от въздуха шутира неточно. 10 минути по-късно Юлиян Илиев центрира отляво на втора греда към Константин Йорданов, но бившият играч на „Беласица“ не можа да засече кълбото. При следващата червена атака Котев скочи високо и улови топката, но при падането бе принуден да я изпусне и Радослав Живков вкара отблизо, преди благоевградският рефер Благой Манов да отмени попадението заради нарушение срещу вратаря.

Въпреки че не си вкараха, младите армейци и комитите предложиха вълнуваща битка Навръх 29-ия си рожден ден, К. Кръстев /вдясно/ пропусна най-чистото положение в мача Петричките резерви се вписаха във високото темпо на проверката Водачът на червената атака К. Йорданов /в средата / не успя да се разпише срещу доскорошния си отбор Опитният Д. Илиев дава наставления на почивката на останалия най-дълго на терена от „Бела“ Д. Кикиово

На почивката двамата треньори започнаха със смените, битката за всяка педя терен обаче продължи до края. Папазов от удобна позиция вляво изпълни фал над гредата на Александър Карпаров в 60-та мин., отсреща сантиметри не достигнаха на Живко Димитров да засече успоредно центриране на Димитър Яръмов. Малко преди края коварно центриране на Илиян Филчев близо до аутлинията затрудни Гергинов, но до попадение не се стигна. Така армейският дубъл отново не допусна гол в серията проверки, но за първи път не победи. Равенството бе първо и за комитите след успеха с 3:1 срещу „Банско“.

ЦСКА II: Гергинов, Бучков, Л. Иванов, Чатов, Антонов, Николов, Юл. Илиев, Живков, Г. Чорбаджийски, Папазов, Йорданов /Динев, Б. Петров, Сотиров, Кючуков, Христов, Каймаканов, Р. Георгиев, Ал. Георгиев, Сораков/.

„БЕЛАСИЦА“: Котев, Хр. Петров, Кикиово, Вълков, Д. Илиев, Тодорски, Каракашев, Д. Иванов, Т. Тасев, Карачанаков, Кръстев /Карпаров, Ергин, Йовчев, Яръмов, Марчев, Василев, Филчев, Якимов, Димитров, Смилков, Ахису/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ