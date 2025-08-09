„Беласица“ минава по утъпкана пътека в Правец за тежкото гостуване на „Дюлгера“

Футболистите на „Беласица“ вчера потеглиха за второто си поредно гостуване, този път на „Локомотив“ в Горна Оряховица. На път за най-големия жп възел у нас комитите опитаха менюто на ресторанта в Правец, където по традиция обядват при визити в Северна България, преди снощи да се настанят в града домакин и да тренират на стадиона в съседна Долна Оряховица. „Очаквам труден мач. Ще ни бъде тежко срещу „Локомотив“, който е балансиран отбор, играещ добър футбол. Резултатите, които нашите домакини постигнаха в първите мачове, не отговарят на класата им, при повече късмет точковият им актив можеше да е доста по-различен. В двубои като този е неуместно да се говори за фаворити, надявам се ние да се представим добре“, коментира старшията на „Бела“ Христо Господинов. От групата на бяло-червените отпадна поради контузия голмайсторът от предишния сезон Аспарух Смилков, но го замени подгласникът му Ирфан Садик, който бе привикан обратно на „Цар Самуил“ само месец след раздялата между финландеца и петричкия клуб. В Петрич останаха също младоците Хр. Ячев, Ант. Попов и Р. Панев, както и бразилецът Тони Пасос. Железничарите са единственият отбор от топ 10 на миналия сезон, срещу който комитите записаха 2 победи. Тогава хората на Даниел Моралес се наложиха трудно през есента у дома с 2:1 с голове на Смилков и Садик, а единственото попадение на Андон Гущеров подпечата успеха през пролетта на „Дюлгера“. Докато равенството на „Бела“ в Перник в увертюрния кръг не се прие едностранно, предвид късния изравнителен гол от дузпа на чуковете, хората на Николай Панайотов стартираха кошмарно с 2 загуби от „Вихрен“ и „Дунав“. Всъщност локомотивци копираха лошото начало на предишния сезон, когато също потеглиха с 2 поражения, преди да хвърлят бомбата в Габрово, където удариха „Янтра“ с 2:0 в 3-ия кръг. „Ако не бием и „Беласица“, на когото не му се играе, да си хваща пътя и далеч от Горна“, подхвана любимците си на клубната страница фен на домакините. „Лошото е, че играем в първите 4 кръга с неудобни отбори, сега с „Беласица“, следва „Пирин“, дано момчетата се вдигнат, защото не виждам как ще вземем точка с вяла игра“, продължи в песимистичен тон втори запалянко. С „Мачкайте кефалите“ и „Време е локомотива да набере скорост“, пък се опитаха да повишат духа на „Локо“ оптимистите от постоянното присъствие на „Дюлгера“.

