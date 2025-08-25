„Беласица“ не знае с какъв състав излиза дубълът на ЦСКА

„Беласица“ тренира за последно снощи на „Царя“, преди днес да потегли за поредното тежко гостуване на ЦСКА II от 18,00 ч. на стадиона в столичния квартал „Драгалевци“. Извън борда отново остава голмайсторът от миналия сезон Аспарух Смилков, който вече тренира след контузията си, но все още не е готов напълно за шампионатните битки. Очертава се със 100-процентова сигурност в групата да попадне бразилецът Тони Пасос, след като документалната сага, продължила половин година, най-сетне приключи.

„Срещаме сериозен противник, който и без допълнителни кадрови инжекции от първия отбор, може да затрудни всеки. Срещу „Дунав“ в Русе червените предложиха агресия и сериозна динамика, личи, че са школувани и талантливи играчи. Като цяло армейският дубъл е неприятен опонент, както и всички останали втори формации, защото им е позволено всичко и не знаеш какво да очакваш откъм кадрови ресурс. Може да се окаже, че си разузнавал един тим, а срещу теб да излезе съвсем друг. Наистина трябва да има някакъв регламент за тези отбори, но дотогава сме длъжни да се съобразяваме с моментната ситуация“, сподели вчера старшията на комитите Христо Господинов, който във втори пореден мач ще трябва да реди състава без основния си дефанзивен полузащитник Мартин Тодорски, изгорял за 4 срещи заради екшъна на „Дюлгера“ в Горна Оряховица преди 2 седмици.

М. Тодорски ще преполови наказанието си в мача в Драгалевци През април днешните съперници не се победиха на „Царя“

Представянето на младоците на Владо Манчев зависи изключително от това до каква степен ще бъдат подсилени с играчи от групата на Душан Керкез. Когато това стане факт, както срещу „Вихрен“, червените изглеждат солидно. В останалите случаи губят мачовете си срещу отбори от различен калибър. Срещу петричани ще липсва халфът Юлиян Илиев, който в рамките на 4 минути получи 2 жълти картона в Русе предния уикенд и бе изгонен. През есента момчетата на Манчев излъгаха Даниел Моралес под непрестанния дъжд на стадиона на ДИТ и биха с 2:0. През пролетта двубоят завърши 1:1 на „Царя“ с голове от дузпи.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





