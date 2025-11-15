„Беласица“ обядва в Правец и тренира на „Ивайло“ преди тежкото гостуване на най-младия футболен проект

Изключително тежко гостуване на „Фратрия“ по няколко причини очаква днес опашкаря „Беласица“, тъкмо когато комитите взеха глътка въздух след 2-те последователни победи във Втора лига. Първата е, че отборът на Виктор Бакуревич заяви твърд курс към елита още в началото на кампанията, когато формацията на Алексей Савинов вървеше безгрешно, което предполага пределна мобилизация. Втората причина е свързана с разклащането на фратрианците напоследък, заради 3-те загуби, които инкасираха от дубъла на ЦСКА и лидера „Дунав“ навън за първенство и на „Коритото“ от „Арда“ в турнира за купата. Финансовият благодетел на най-младия футболен проект у нас В. Бакуревич побърза да даде ясен сигнал, че не могат да се очакват някакви колизии край морето. „Мога да кажа само едно – нямам за какво да упрекна момчетата. Играхме срещу достоен, силен противник. Загубихме – това е спорт, това е футбол. Но ние ще се борим с всички сили да спечелим първото място, обещавам“, опита да повдигне отборния дух от страницата си в социалните мрежи бизнесменът след поражението в Русе. Третата причина е статистика между днешните съперници, според която „Бела“ е сред най-удобните опоненти на „Фратрия“. Миналия сезон, с Емануил Луканов начело, новаците биха с 1:0 на „Царя“, и то с човек по-малко, нанасяйки първа домакинска загуба на петричани, които бяха сред челниците по същото време. В ответния пролетен мач бяло-червените бяха отнесени край морето с 5:1, въпреки че поведоха още в 10-та мин. с гола на Ирфан Садик.

Героят от миналата седмица Ж. Димитров /сн. 1/ вероятно ще поведе петричката атака за сметка на П. Ахису /сн. 2/, който не успява да оправдае доверието дотук Доскорошният любимец на петричките фенове А. Ангелов ще тормози днес бившите си съотборници Юношата Ил. Филчев се завърна в групата на Ж. Желев

Вчера рано сутринта всички здрави играчи на Живко Желев се качиха в автобуса на път за Варна, като не пропуснаха традиционния обяд в Правец, преди да тренират на стадион „Ивайло“ във Велико Търново и да се базират в морската ни столица. Всъщност, към 18-членната група от победния мач срещу „Севлиево“ бе добавен 18-годишният Илиян Филчев без отново да бъде достигнат оптималният брой от 20 играчи.

СТАНЧО СТАНЧЕВ