„Беласица“ освободи двама от чужденците, подписа с младоци от школата

„Беласица“ се разделя с двама от чуждестранните си футболисти – Густаво Ядам Сантана Хернандез и Винисиус Санчес де Оливейра, стана ясно вчера. „Благодарим им за професионалното отношение, което показаха към червено-белия екип“, обявиха от клубната канцелария след раздялата с испанеца и бразилеца. 23-годишният Сантана дойде в началото на годината и след кратък период на адаптация се превърна в постоянна част от формацията на Даниел Моралес. За краткия си престой записа 26 мача, в които се отличи с 2 гола и 1 асистенция, но след серия от разговори с неговите мениджъри в последно време стана ясно, че младият ибериец гледа към изхода. Идентична е ситуацията и с кариоката Винисисус, който бе привлечен през лятото. 20-годишният халф участва в 9 мач на бяло-червените, но така и не успя да се разпише. Със сигурност в Петрич се опитват да разтоварят бюджета със серията освободени футболисти и да отворят място за зимни попълнения. В същото време клубът продължава да следва своята дългосрочна стратегия – да развива и налага млади местни таланти. В тази връзка тийнейджърите Илиян Филчев /18 г./ и Димитър Василев /16 г./, считани за двама от най-перспективни юноши от школата на „Беласица“, подписаха дългогодишни професионални договори с клуба. „Те са пример за труд, постоянство и любов към играта – ценности, върху които изграждаме днешната и утрешната „Беласица“, написаха от клуба, официализайки обвързването на младоците.

СТАНЧО СТАНЧЕВ