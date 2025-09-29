„Беласица“ отлепи ютията от дъното, разчита на орлетата да не е фарът на колоната

„Беласица“ отлепи най-сетне ютията от дъното след нулевото равенство при визитата на „Черноморец“ в Несебър. Комитите продължават без успех да преследват първата си победа през сезона, но пък с 4-ия си хикс изместиха дубъла на „Лудогорец“ от предпоследното място поне до довечера, когато при успех на „Пирин“ в Разград петричани няма да са фар на колоната поне до следващия уикенд. Старшията на гостите Живко Желев направи 3

промени в стартовата си единадесеторка, в сравнение със злополучния мач с орлетата. С овакантената зона на десния бек, заради контуцията на Димитър Яръмов, се зае Христо Петров, на фланга се завърна Димитър Иванов вместо Тони Пасос, а ролята на водещия нападател пое покриващият квотата U21 Константин Йорданов, вместо Виктор Янев. Мачът край морето започна с по-голяма настойчивост от страна на домакините, които нацелиха напречната греда зад Кирил Георгиев в 5-та мин. чрез последното си попълнение Михаил Цонев. След половин час игра Стефан Трайков стреля опасно, за да инициира първото от половин дузината спасявания на Малкия Валяк в хода на целия двубой. Акулите опитваха до си създадат флангово предимство, с центрирания и мелета пред вратата, но при една от редките контри испанецът Ядам Сантана обезпокои Димитър Тодоров. След почивката бяло-червените изравниха играта и погледнаха по-настоятелно към вратата на „Черноморец“, но атаките им стигаха само до пеналта. Все пак Аспарух Смилков на два пъти и Д. Иванов успяха да отправят точни удари по посока рамката на Д. Тодоров, но без желания резултат. В последния четвърт час наставникът на „Бела“ предприе смени, вкарвайки в игра всичките си офанзивни резерви от пейката, но в крайна сметка двата тима справедливо поделиха точките.

Хр. Петров-Гицата започна като титулярен краен защитник край морето

„ЧЕРНОМОРЕЦ“: Тодоров, Павлов /46 – Стефанов/, Генчев, Сантос, Цонев /79 – Славов/, Аврамов, Стайков, Добрев /65 – Хюсеин/, Костадинов, Трайков, Петков /65 – Кръстев/.

„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев, Хр. Петров, В. Костов, Гамаков, Шамкалов, Тодорски, Марчев/75 – Винисиус/, Сантана /90 – Гущеров/, Д. Иванов /75 – Пасос/, Смилков /90 – Садик/, К. Йорданов /70 – Янев/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





