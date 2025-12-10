„Беласица“ планира 5 контроли, почва с „Банско“ на 17 януари

„Беласица“ започва подготовката си за пролетния полусезон на 4 януари. Спортно-техническият щаб, начело с Живко Желев, е планирал 5 приятелски срещи до първия официален сблъсък от втория дял на първенството във Втора лига, което трябва да стартира около 14 февруари. Първата контрола за комитите е насрочена за 17.01, когато те се изправят срещу третодивизионния „Банско“. Седмица след това „Бела“ ще премери сили с ЦСКА II, а на 28 януари предстои да срещне „Пирин“ (Благоевград), ако орлетата останат в играта след колизиите, обхванали най-популярния клуб в Югозапада през последните месеци. Все още не е ясен опонентът за контролата, насрочена за 31.01, но до дни би трябвало да се разбере. На 7.02, седмица преди рестарта, бяло-червените планират да представят официално отбора си за пролетния полусезон срещу северномакедонския „Беласица“ (Струмица), който е на 4-то място в есенното класиране на Втора лига на западната ни съседка. За последно комшиите гостуваха в Петрич във връзка с честването на 100-годишния юбилей на „Бела“ в края на 2023 г., а тогавашният им сблъсък бе първият мач върху реновирания терен на стадион „Цар Самуил“. Спарингът преди 2 г., игран пред повече от 4000 души, завърши 2:2, като головете за домакините отбелязаха Живко Димитров и капитанът Запро Динев от дузпа. Допълнително ще се уточнява мястото и часа на провеждане на срещите, като това практически изцяло зависи от атмосферните условия.

СТАНЧО СТАНЧЕВ